تأجيل محاكمة إسماعيل سراج الدين بتهمة إهدار المال العام لـ 29 ديسمبر

قررت محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، تأجيل محاكمة الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الاسكندرية الي جلسة الـ 29 من ديسمبر الجاري لحين ورود تقرير الخبراء، بتهم تتعلق بإهدار المال العام.

وكانت نيابة الأموال العامة قد استمعت برئاسة المستشار امير ابو العز رئيس النيابة، الى أقوال اسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بعد ان وجهت له تهمة اهدار المال العام.

ويحاكم ” سراج الدين” بعد تقدم من الموظفين بمكتبة اسكندرية، ببلاغ يفيد بقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والاداري السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل اليهم مما تسبب فى اهدار اموال المكتبة.

و تضمن البلاغ قيامه بتغيير السيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات “فارهة” حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، كما قام بالتعاقد على إنشاء كافتيريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الاسكندرية، مما أدى إلى اهدار أموال قدرت بـ 20 مليون جنيه.