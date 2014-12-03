إصابة صياد فلسطيني برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أصيب صياد فلسطيني، الأربعاء، برصاص زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها تجاه قوارب صيد، غرب مدينة غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن الصياد الفلسطيني (فاخر أبو ريالة) (23 عاما) أصيب بجراحٍ بالغة، جراء إطلاق النار عليه من قبل الزوارق العسكرية التابعة لبحرية الاحتلال الإسرائيلي في عرض بحر مدينة غزة.

ومن جانبه، قال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، إنّ زوارق بحرية إسرائيلية أطلقت نيرانها بكثافة اليوم تجاه مراكب الصيادين، غرب مدينة غزة ما أدى إلى إصابة الصياد أبو ريالة بجراح خطيرة في رأسه.

وأضاف عياش أن الزوارق الإسرائيلية “زعمت أن الصيادين تجاوزوا مساحة الصيد المسموح بها، وهي ستة أميال بحرية، وذلك تنفيذاً لتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية”.

ولم يصدر أي بيان من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول حادثة إطلاق النار تجاه الصيادين، حتى الساعة 10:15 ت.غ.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تطلق بشكل شبه يومي، نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، كما وتستهدف الأراضي الزراعية على الحدود مع قطاع غزة، وهو ما يعتبره الفلسطينيون “خرقاً واضحاً” لاتفاق الهدنة.

وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي في 26 أغسطس الماضي إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، أوقفت حرباً إسرائيلية على قطاع غزة دامت 51 يوماً، ما تسبب باستشهاد أكثر من ألفي فلسطيني، وجرح أكثر من 11 ألفا آخرين، وتدمير آلاف المنازل.