محافظ الغربية يصدر قرارا بنقل موقف طنطا شبين إلى مكانه الجديد

قرر اللواء محمد نعيم محافظ الغربية ، تشكيل لجنه برئاسة مدير ادارة المرور بالغربية وعضوية كل من رئيس مركز ومدينة طنطا ورئيس حى أول وثان طنطا ومدير المرافق ومدير مديرية الطرق بالغربية للقيام بأعمال نقل موقف سيارات الاجرة خط طنطا- شبين الكوم الى مكانه الجديد ومتابعة انتظام العمل به لخدمه الركاب ورفع أداء الخدمه بالمتابعه والرقابه لراحة المواطنين .

وكذلك نقل موقف سيارات الاجرة بشارع السلخانه القديم الى مكان أخر لتسهيل الاعمال الجارية فى الشارع والمتضمنه ازالة الاشغالات وتوسعة الشارع واعادة رصفه وتنظيمة واستخدامه للسيارات فى الاتجاهين بدلا من وصفه الراهن فى اتجاه واحد ليكون أحد المحاور الاساسية لتيسير حركة المرور وأحد البدائل الاساسية بشارع سكه المحلة .

> كما تتضمن أعمال اللجنه متابعه الشوارع الجارى رصفها وازالة كافه التعديات بشارع سكه المحلة والاشراف على تطوير نفق ستوته واخلاء الميدان تمهيدا لافتتاح المحور الجديد الذى يربط شارع الحكمه بالطريق الزراعى/شبين الكوم .

وكلف محافظ الغربية اللجنه بالانعقاد المستمر بشكل دائم والتنسيق فيما بينهم وعرض ما يتم من أعمال أول بأول على السكرتير العام للمحافظة وفى حالة وجود أعمال هامه وتحتاج الى قرار يتم عرضها عليه لاختصار الوقت وسرعة التنفيذ