التضامن : مد معرض ديارنا إلى السادس من ديسمبر الجاري

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه قد تقرر مد العمل بمعرض ديارنا للأسر المنتجة والمقام بأرض المعارض بمدينة نصر حتى السادس من ديسمبر الجاري وذلك نظرا للإقبال والنجاح الشديد للمعرض المقام في إطار الاحتفالات باليوبيل الذهبي لمعرض الأسر المنتجة حيث يشهد إقبالا متزايدا على شراء المنتجات المتميزة والتي يقدمها ما يزيد على 220 عارضا من منتجات ذات جودة عالية وخامات فائقة وأسعار في متناول كافة طبقات المجتمع.

وأوضحت والي – في تصريحات صحفية له اليوم – أن المعرض والذي يقام في دورته 52 تحت شعار من بيتنا لبيتك تحت رعاية رئيس الوزراء إبراهيم محلب قد استطاع تحقيق نسبة نجاح بلغت حتى يومه السابع ما يزيد على 75٪ من نسبة المبيعات المستهدفة وهو نجاح تأسس على جهد متميز للأسر المشاركة والمراكز العارضة بتقديم نوعية منتجات مبتكرة تقدم للمرة الأولى للسوق المصري من مشغولات فنية ووحدات إضاءة ذات تصميمات مبتكرة لاقت الإعجاب بالتقنيات المستخدمة والمشغولات اليدوية المتميزة من الكروشيه وآخرى ذات الطابع المحلي من البيئات المختلفة مثل السيناوية والنوبية والملابس الجلدية رفيعة المستوى والمشغولات وشغل الخشب بالليزر والمفروشات ذات التصميمات المبتكرة لشباب العارضين كذلك التشكيلة الرائعة من الأثاث والأنتريهات وحجرات النوم حيث انفرد المعرض بمجموعة من التصميمات التي تقدم بأسعار تتناسب والقدرات المادية للشباب وبأحدث الموديلات التي تتواكب مع الذوق المصري وتتفوق على إطار المنافسة في السوق المحلي.

جدير بالذكر أن المعرض كان قد تم افتتاحه في 25 نوفمبر الماضي بمشاركة جمعيات الأسر المنتجة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ومراكز التكوين المهني والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع وصندوق دعم الصناعات وتم إفراد جناحين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية كذلك مشاركة عدد من الوزارات ذات الصلة.

أ ش أ