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بالصور .. محافظ الأقصر : افتتاح كوبري طريق الكباش قريبًا‎

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بالصور .. محافظ الأقصر : افتتاح كوبري طريق الكباش قريبًا‎ بالصور .. محافظ الأقصر : افتتاح كوبري طريق الكباش قريبًا‎

محافظ الاقصر خلال جولته التفقدية

اعلن اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر ،عن قرب انتهاء العمل بكوبري  طريق الكباش تمهيدا لافتتاحه خلال فترة وجيزة

، جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد الاعمال النهائية للكوبري الذي يعد احدي اهم المحاور الجديدة التي تساهم في تحقيق سيولة مرورية فضلا عن كشف معالم الطريق الاثري .

ولفت المحافظ الي  انتهاء مراحل تنفيذ المشروع بعد  وضع الاساسات  وصب الخوازيق وازالة بعض الكابلات وتركيب الجسم المعدني للكوبري  بعرض 25 متر   وطول 80 متر، لافتا  الي ان العمل يجري علي قدم وساق للانتهاء من تنفيذ الكوبري وانارته وتزيينه بتصميمات  حديثة من اعمدة  ديكورية  تمهيدا للبدء في انشاء الكوبري الثاني بشارع المطحن فوق طريق الكباش بعد تسليم الكوبري الاول بتكلفة اجمالية للكباري المشيدة فوق طريق الكباش تقدر بحوالي 50 مليون جنيه .

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