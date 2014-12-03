سوهاج فى انتظار وصول محلب ومرافقيه لافتتاح مشروعات تنموية

تستقبل محافظة سوهاج ، بعد قليل ، رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب فى جولة تفقدية للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية المختلفة بالمحافظة ، تبدأ الزيارة بتفقد رئيس الوزراء ومرافقوة لقرية بيت خلاف بالظهير. الصحراوى لمدينة جرجا وتشمل جولتة بالقرية زيارة مدرسة بين خلاف الابتدائية والجمعية الزراعية ومخبر القرية .

ثم يتوجة لتفقد العمل بمحطة مياة الشرب بمدينة سوهاج الجديدة وتفقد الموقف التنفيذى لمشروع طريق سوهاج الجديد بالكوامل .

ويتوجة عقب ذلك لزيارة المنطقة الصناعية بحى الكوثر والتى تبدا بزيارة لمصتع الالبان ومشروع انتاج اللحوم ويزور مشروعات الانوال وينهى زيارتة بالكوثر بزيارة مشروعات الاسكان وتفقد عدد من العمارات السكنية .

ثم يتوجة رئيس الوزراء لمدينة سوهاج لزيارة جمعية تحسين الصحة وجمعية بيت الرحمة للوقوف على اهم الخدمات التى تقدمها احدى نماذج مؤسسات المجتمع المدنى لخدمة وتنمية المجتمع المحيط بها وينهى فعاليات اليوم الاول للزيارة بعقد لقاء موسع مع الجهاز التنفيذى للمحافظة .

وتبدأ فعاليات اليوم الثانى من الزيارة غدا بجولة رئيس الوزراء ومرافقوة لافتتاح مجمع مدارس الشهيد نبيل فراج بالكورنيش الغربى ثم تفقد قرية السماكين بالمنشاة بأعتبارها نموذج من القرى الاكثر احتياجا على مستوى الجمهورية ثم يتفقد رئيس الوزاء الطريق الجديد المؤدى لفرع الجامعة بالكوامل وينهىرئيس الوزراء الزيارة بنكريم 13 اسرة من اسر ضحايا حادث الكوامل والذى راح ضحيتة 11 طالبة .

هذا ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان و الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى و الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى والمهندس هانى ضاحى وزير النقل.