وزير المالية: آلية جديدة لتيسير إتاحة المخصصات المالية لبرامج البعد الاجتماعي

كشف هاني قدري دميان وزير المالية آلية جديدة لتطوير عمليات إتاحة المخصصات المالية لعدد من برامج الموازنة العامة ذات البعد الاجتماعي ، حيث سيتم تحويل الدفعات المالية لتلك البرامج في توقيتات محددة سواء ربع سنوية أو شهرية حسب طبيعة كل منها ودون الحاجة لتكرار عرضها على وزير المالية لأخذ موافقته.

وقال قدرى – في تصريح له اليوم الأربعاء – إنه سيتم الاكتفاء بإخطار مجلس الموازنة العامة قبل التنفيذ الفعلي مما يرفع من كفاءة تلك البرامج الخدمية ويضمن توفير السيولة لتلك الجهات بما يمكنها من أداء الدور المنوط به بالكفاءة المرجوة ومن ثم تستمر في تقديم خدماتها للمواطنين.

وأشار إلى أنه من بين الجهات العامة التي ستستفيد من الآلية الجديدة هيئة التأمين الصحي ، حيث سيتم تحويل مبلغ 74.6مليون جنيه للهيئة قيمة الدفعة الثانية لبرنامجي التأمين الصحي علي الأطفال دون السن المدرسي والمرأة المعيلة، حيث تتحمل الخزانة العامة تكلفة البرنامجين واللذين يستفيد منهما نحو 14.5 مليون طفل دون السن المدرسي و621.8 ألف إمراة معيلة، لافتا إلي أنه سيتم إتاحة قيمة الدفعتين الثالثة والرابعة للبرنامجين في بداية كل ربع سنة مالية من العام المالي الحالي بما يمكن الهيئة من تقديم خدمات الرعاية المطلوبة بأعلي كفاءة.

وحول المبالغ المتاحة لدعم السلع التموينية من أول يوليو 2014 وحتي نهاية نوفمبر 2014 فإنها بلغت 12.8 مليار جنيه منها 6.8 مليار جنيه دعم لرغيف الخبز ونحو 6 مليارات جنيه لدعم سلع البطاقة التموينية.

وفي نفس السياق، كشف وزير المالية عن إتاحة مبلغ 71 مليون جنيه لهيئة السكك الحديدية تشمل 4.444 مليون جنيه قيمة دعم اشتراكات الطلبة عن شهر سبتمبر الماضي منها 3.5 مليون جنيه اشتراكات لطلبة تابعين لوزارة التربية والتعليم و463 الف جنيه لطلبة تابعين لوزارة التعليم العالي و281 ألف جنيه لطلبة بالمعاهد الأزهرية و144.5 ألف جنيه لطلاب بجامعة الازهر، مشيرا إلي أنه سيتم تحويل قيمة دعم اشتراكات الطلبة شهريا.

وأضاف أنه وافق ايضا علي إتاحة مبلغ 67.411 مليون جنيه لهيئة السكك الحديدية لدعم الخطوط غير الاقتصادية.

> من جانبه، قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة “إن القطاع شكل فريق عمل لمراجعة مستحقات هيئة السكك الحديدية بصورة شهرية لسرعة تحويل مستحقاتها خاصة أنها تستخدم تلك المبالغ لشراء قطع الغيار ومستلزمات التشغيل واعمال الصيانة الدورية.

وحول خريطة الخطوط غير الاقتصادية أشار إلي أنها تشمل 22 محافظة من محافظات الجمهورية ، حيث يبلغ عدد القطارات العاملة علي تلك الخطوط نحو 916 قطارا تنقل شهريا نحو 40.946 مليون راكب.

أ ش أ