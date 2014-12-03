دفاع متهمي “أحداث روض الفرج” يدفع بعدم جواز نظر الدعوى

دفع المحامى أشرف سلمان دفاع متهمى ” أحداث شغب روض الفرج ” بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المنظورة قبل المتهمين، لصدور قرار ضمنى من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لـ24 متهما ، ذا أثر عينى بالنسبة لجميع المتهمين حائز للحجية، وذلك بعدم الطعن عليه وذلك عملا بنص المواد 154 و209 من قانون الإجراءات الجنائية.

يأتي ذلك أثناء سماع، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، اليوم الاربعاء ، لمرافعة الدفاع بمحاكمة 80 متهمًا، من بينهم المحامى ممدوح إسماعيل”هارب” بقضية أحداث العنف التى شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وحضر المتهمين المحبوسين، فى الصباح الباكر، وسط حراسة أمنية مشددة ، وتم إيداعهم القفص الزجاجى.

كانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات القتل العمد، والشروع فيه، وتكدير السلم والأمن العام، والإنضمام إلى جماعة إرهابية، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، لاشتراكهم فى أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس الماضى.