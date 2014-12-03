تجديد حبس 8 متهمين بـ”محاولة اقتحام ماسبيرو” 45 يوماً

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس 8 متهمين لمدة 45 يوم، على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بإرتكاب أحداث عنف بمحيط مبنى “ماسبيرو” العام الماضى.

كانت النيابة العامه وجهت إليهم عدة اتهامات، من بينها البلطجة والتجمهر والتعدى على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، واقتحام مبنى حكومى بالقوة، والشروع فى قتل 40 شخصًا، وحمل أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء والمساس بالأمن العام لتنفيذ غرضهم الإرهابى.

وأمرت النيابة بإرسال الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين إلى المعمل الجنائي، لبيان كونها صالحة للاستخدام من عدمه، وعرض المصابين على الطب الشرعي، وطلب التسجيلات الخاصة بكاميرات المراقبة فى مبنى الإذاعة والتليفزيون التى صورت أحداث الواقعة.

يذكر أن محيط مبنى التليفزيون المصرى بمنطقة “ماسبيرو” قد تعرّض لمحاولة اقتحام من جانب أنصار الإخوان فى 5 يوليو 2013 ، ووقعت اشتباكات بينهم وبين مواطنين أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.