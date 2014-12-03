أخبار عاجلة

جامعة بورسعيد تختبر مبادرة جديدة لتحويل المناهج الدراسية إلى عروض مسرحية (صور) -
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة -
مشروب تناوله صباحًا لتقوية الرغبة الجنسية والقلب والحماية من السرطان -
مساء dmc - لقاء خاص مع الكولونيل/ ريتشارد بلاك السيناتور السابق بالكونجرس الأمريكي عن ولاية فيرجينيا -
7 حقائق عن مطاعم الوجبات السريعة.. سلطات غير صحية وقهوة ضارة -
تعرف على موعد انتهاء أزمة «جنون سعر الطماطم» -
بايرن ميونيخ يسقط أمام هوفنهايم في «البوندسليجا» -
رغم هدفي صلاح.. روما يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو -
إبراهيموفيتش: «الأسد ما زال على قيد الحياة» -
بث مباشر| «مانشستر يونايتد×إيفرتون» في البريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تجديد حبس 8 متهمين بـ”محاولة اقتحام ماسبيرو” 45 يوماً

Google+ Print
تجديد حبس 8 متهمين بـ”محاولة اقتحام ماسبيرو” 45 يوماً تجديد حبس 8 متهمين بـ”محاولة اقتحام ماسبيرو” 45 يوماً

صورة ارشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس 8 متهمين لمدة 45 يوم، على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بإرتكاب أحداث عنف بمحيط مبنى “ماسبيرو” العام الماضى.

كانت النيابة العامه وجهت إليهم عدة اتهامات، من بينها البلطجة والتجمهر والتعدى على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، واقتحام مبنى حكومى بالقوة، والشروع فى قتل 40 شخصًا، وحمل أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء والمساس بالأمن العام لتنفيذ غرضهم الإرهابى.

وأمرت النيابة بإرسال الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين إلى المعمل الجنائي، لبيان كونها صالحة للاستخدام من عدمه، وعرض المصابين على الطب الشرعي، وطلب التسجيلات الخاصة بكاميرات المراقبة فى مبنى الإذاعة والتليفزيون التى صورت أحداث الواقعة.

يذكر أن محيط مبنى التليفزيون المصرى بمنطقة “ماسبيرو” قد تعرّض لمحاولة اقتحام من جانب أنصار الإخوان فى 5 يوليو 2013 ، ووقعت اشتباكات بينهم وبين مواطنين أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا