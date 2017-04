A Most Violent Year هو أفضل فيلم بحسب National Board of Review

بيروت _ إدي اسطا

أعلن المجلس الوطني لمراجعة الأفلام في الولايات المتحدة الأميركية والذي تأسس عام 1909 في مدينة نيويورك والمعروف بالـ National Board of Review عن جوائزه لأفلام عام 2014، حيث حصد فيلم A Most Violent Year للمخرج والسيناريست J.C. Chandor ثلاث جوائز كأفضل فيلم وممثل لـ Oscar Isaac وممثلة في دور مساعد لـ Jessica Chastain. كما نال فيلم Birdman للمخرج Alejandro González Iñárritu جائزتين كأفضل ممثل لـ Michael Keaton (بالتساوي مع Oscar Isaac) وأفضل ممثل في دور مساعد لـ Edward Norton. وفاز Clint Eastwood بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه American Sniper و Julianne Moore بجائزة أفضل ممثلة عن Still Alice. كما ذهبت جائزة أفضل سيناريو مقتبس لـ Phil Lord و Christopher Miller عن فيلمهماThe Lego Movie وجائزة أفضل سيناريو أصلي للمخرج Paul Thomas Anderson عن فيلمه Inherent Vice. How to Train Your Dragon 2 حصد جائزة أفضل فيلم كرتوني ونال الممثل Jack O’Connell جائزة أفضل أداء لممثل صاعد عن فيلميه Starred Up و Unbroken وحصد Gillian Robespierre جائزة أول تجربة إخراجية وتوّج Wild Tales بجائزة أفضل فيلم أجنبي. كما نال فيلم Fury جائزة أفضل طاقم ممثلين في فيلم. ونوّه بفيلم Top Five الذي فاز عنه الممثل وكاتب السيناريو والمخرج Chris Rock بجائزة Spotlight Award. جائزة أفضل وثائقي كانت من نصيب فيلم Life Itself وجائزة حريّة التعبير كانت من نصيب فيلمي Rosewater و Selma. أما جائزة William K. Everson Film History Award فحصدها Scott Eyman. يذكر أن جوائز الـ National Board of Review ستمنح للفائزين في حفل ضخم من تقديم Lara Spencer سيقام في السادس من يناير المقبل في نيويورك.