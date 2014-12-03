الفضائح الجنسية تجبر بيل كوسبي على الاستقالة

لا أحد يعلم ما الذي يحصل مع الممثل العالمي Bill Cosby، فبعد بلوغه عامه الـ77 بدأت الدعاوى بالتحرش والاغتصاب تمطر عليه بشكل كثيف، حتى وصل به الأمر إلى الاستقالة من مجلس جامعة Temple الأمريكيّة، عقب اتهامه بالاعتداء الجنسيّ على إحدى الموظفات هناك عام 2006.

فبعد أن رفعت Andrea Constand، التي عملتْ لفريق كرة السلة للسيدات في الجامعة، دعوى قضائية ضد الممثل، وكانت الأولى بذلك، مدّعيةً أنّه خدّرها واعتدى عليها جنسياً عام 2004، ورغم أنها لم تكسب الدعوى الآن، أقدم Bill على الاستقالة.

وبعد يوم واحد على الاستقالة، رفعت دعوى جديدة على الممثل من قبل Judy Huth التي قالت إنه تحرش بها جنسياً عام 1974 ،وكانت تبلغ 15 عاماً حينها.

يذكر أن Bill Cosby متهم أيضاً بالاعتداء على Barbara Bowman، التي تبلغ 47 عاماً اليوم، حين كانت في سنّ المراهقة، حيث استغلّ مركزه ليتلاعب بها كونها تريد أن تكون ممثلة .

وكانت قد أعلنت عارضة الأزياء والكاتبة Janice Dickinson مؤخراً أن Cosby اعتدى عليها، وحاول اغتصابها، عام 1982، بعد أن تناولا العشاء في Lake Tahoe.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"