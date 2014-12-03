«لافروف»: مشاورات مع الخرطوم للتوقيع على اتفاق تعاون عسكري

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن بلاده تجري مشاورات مع الخرطوم للتوقيع على اتفاق تعاون عسكري. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوداني، على كرتي، عقب مباحثات مشتركة بينهما بالعاصمة الخرطوم. وأضاف لافروف أن اتفاق التعاون العسكري مع الخرطوم «لن يؤثر على توازن القوى في المنطقة»، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

من جهته قال كرتي، إن هناك شركات روسية تقدمت بطلبات للعمل في مجال النفط والغاز في السودان. وأضاف أن الشركات الروسية ستقدم تصوراتها خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين الذي سيعقد في موسكو الأسبوع المقبل.

ووصل لافروف الخرطوم، فجر الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الثاني للمنتدى العربي- الروسي والذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية. ومن المنتظر أن يجتمع لافروف بالرئيس السوداني، عمر البشير، قبل المشاركة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، ظهر اليوم، والتي سيخاطبها أيضًا الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي.