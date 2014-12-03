بالصور .. حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة محولات الكهرباء علي ذمة التحقيقات بالأقصر

أمرت نيابة مركز أرمنت جنوبي غرب الأقصر، بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات المحافظة بحبس تشكيل عصابي مكون من 5 اشخاص متخصص في سرقة محولات الكهرباء 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

كانت قد تعددت بلاغات سرقة المحولات الكهربائية أمام اللواء منتصر أبو زيد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وعلي الفور أمر بتشكيل فريق بحث قاده اللواء عصام الدسوقي، مدير ادارة البحث الجنائي بالمديرية، وشارك فيه العقيد محمد بهاء، رئيس فرع البحث باسنا وأرمنت.

وتبين من تحريات الرائدان محمد خميس ومحمود مصطفي ان وراء تلك الوقائع تشكيل عصابي مكون من 5 اشخاص قاموا بتنفيذ عدد 7 وقائع بمركز القرنة و 3 آخرين بمركز ارمنت، وتبين ان اعضاء التشكيل هم “محمد . أ . ع” 29 سنة مراكبي ومقيم الأقالتة بالقرنة، و “غلاب . أ . م” 28 سنة مراكبي ومقيم الاقالتة القرنة، و ” ياسر . أ . ا” 33 سنة عامل ببازار ومقيم القرنة، و “محمود . ع . ط” 38 سنة تاجر خردة ومقيم ارمنت، و “جمال . ع . ي” 24 سنة تاجر خردة ومقيم الاقالتة بالقرنة.

وتبين ان المتهمين الثلاثة الأول كانوا يقومون بسرقة المحولات الكهربائية بعد قطع التيار الكهربائي عنها، والاستيلاء علي “النحاس” الذي بداخلها، ومن ثم بيعه بمبلغ 6 آلاف جنيه للمتهمين الأخريين، ليقوما بصهر هذه المواد النحاسية تمهيدا لبيعها خارج المحافظة.

وتم ضبط المتهمين، وبحوزتهم 400 كيلو جرام “نحاس”، وبعض أجزاء من المحولات الكهربائية المسروقة، وتم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السالف .