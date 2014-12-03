طوارىء بالقليوبية بعد ظهور حالتي “جديري مائي” بمدرسة ابتدائى

أعلنت الفت فرغلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، رفع حالة الطوارىء، بسبب ظهور حالتى إصابة جديدة بالجديرى المائى بمدرسة كفر الشهاوى خاطر الابتدائية.

وأشارت فرغلى الى أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة كافة الامراض الوبائية، وأمراض الشتاء والغدة النكافية والجديرى المائى، مؤكدة ان الحالات المصابة بالغدة النكافية تماثلت لشفاء عقب اتخاذ الاجراءات الوقائية بشأنها وتم منحهم اجازات اجبارية منعا لانتشار المرض.

وأعلنت اخطار الطب الوقائى بمديرية الصحة بالقليوبية، الذى قام بإجراءات تطهير المدارس ومنها مدرستى كفر الشهاوى خاطر التابعة لادارة كفر شكر التى شهدت ظهور أخر إصابات بالجدرى ومدرسة اجهور الكبرى التى شهدت ظهور 18 حالة إصابة بالغدة النكافية.