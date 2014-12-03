بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي الأشراف والضعفا بالفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية ومشايخ القبائل العربية بقرية الروضة التابعة لمركز طامية بالفيوم فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى الأشراف والضعفا والتى راح ضحيتها شخصين من أفراد العائلتين.

ترجع وقائع الخصومة عندما وقعت مشاجرة بين بعض أفراد العائلتين لخلافات حول بعض التعاملات المالية المتعلقة بالزراعة استخدمت فيها الأسلحة النارية والشوم، مما أسفر عن مصرع شخصين من أفراد العائلتين .

وأكد اللواء الشافعى حسن مدير أمن الفيوم على ضرورة إنهاء هذه الخصومة والصلح بين أفراد العائلتين، حقنًا للدماء وحفاظا على الروابط الأسرية والعائلية التى تربط هذه العائلات بعضها البعض .

وتم تفويض العمدة صلاح عبد الظاهر شيخ قبيلة العلالقة والمستشار سمير الجمال رئيس محكمة استئناف القاهرة واللواء أحمد عبد التواب بالمعاش فى إقناع طرفى النزاع لعقد جلسة صلح , حيث استضاف شيخ قبيلة العلالقة صلاح عبد الظاهر إقامة سرادق جلسة الصلح بقريته لتكون منطقة حياد بين العائلتين .

وأقيم سرادق كبير حضره الآلاف من أفراد العائلتين ورجال الدين الإسلامى والمسيحى ورموز القبائل العربية بمركز طامية ومنهم العمدة صلاح عبد الغفار ، وسعيد عزام والعمدة صلاح مغيب والعمدة فرج أبو زيد , حيث تعاهد العائلتين على نبذ الخلافات فيما بينهم وأقسموا على كتاب الله بذلك وقرأوا الفاتحة وتعانقوا معا .

وتم وضع شرط جزائى يلتزم به مشايخ القبيلتين بأن تسدد أى عائلة تعتدى على الأخرى مبلغ مالى قدره مليون جنية للعائلة المعتدى عليها .