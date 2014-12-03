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الإحصاء : 26.2% ارتفاعًا فى قيمة المعاشات بالقطاع الحكومي خلال 2012 – 2013

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الإحصاء : 26.2% ارتفاعًا فى قيمة المعاشات بالقطاع الحكومي خلال 2012 – 2013 الإحصاء : 26.2% ارتفاعًا فى قيمة المعاشات بالقطاع الحكومي خلال 2012 – 2013

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

ارتفع إجمالي قيمة المعاشات بالقطاع الحكومى خلال عام 2012-2013 بنسبة 26.2% لتبلغ 33.64 مليار جنيه مقابل 26.66 مليار جنيه عـام 2011- 2012.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – في النشرة السنوية “لإحصاءات الخدمات الاجتماعية” عام 2013 والصادرة اليوم الأربعاء – ارتفاع عدد الحالات المستفيدة خلال الفترة المذكورة بنسبة 2.9% لتسجل 2.87 مليون حالة مقابـل 2.79 مليون حـالة خلال فترة المقارنة.

وأضاف أن قيـمة المبالـغ المنصرفـة مـن المعـاشات والمساعدات بوزارة التضامن الاجتماعى زادت لتصل إلى 3.76 مليـارجنيه عام 2012-2013 مقابـل 2.25 مليار جنيه عام 2011- 2012 بنسبة زيادة قـدرها 67.1٪، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الحالات المستفيـدة لتبلغ 1.67 مليون حالة عام 2012-2013 مقابل 1.56 مليون حالة عام 2011-2012 بنسبة زيادة 7.1%

وأشار الإحصاء إلى ثبات عدد النقابات العامة خلال عامى 2012 و2013 لتبغ 23 نقابة عامة بعـدد لجان نقابية 1123 لجنة تضم 3.38 مليـون عضو عـام 2013 مقابـل 1118 لجنـة تضم 3.02مليون عضو عام 2012 بنسبة زيادة 11.9% فى عدد الأعضاء.

وبين أن عدد النقابات المهنيـة بلغ 20 نقـابـة تضـم 6.39 ملـيون عضـو عام 2013 مقابل 6.15 مليون عضو عـام 2012 بنسبة زيـادة 3.9%، بينما تراجعت عدد الجمعيات الأهلية المعــانة لتسجل 2996 جمعية عام 2013 مقـابل 3036 جمـعية عـام 2012 بنسبة أنخفاض 1.3%، ليتراجع عدد الأعضاء المشـتركين الى 539 ألف مشـترك مقـابل 558.4 ألف مشترك عام 2012 بنسبة إنخفاض 3.5%.

أ ش أ

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