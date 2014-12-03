كوريا الشمالية تحظر إطلاق اسم زعيمها على أي من المواطنين

ذكرت تقارير إخبارية، الأربعاء، أن السلطات في كوريا الشمالية حظرت إطلاق اسم زعيمها على المواليد الجدد، كما أمرت من يحملون اسمه بتغيير أسمائهم.

ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن تقارير كورية شمالية القول إن السلطات في الجارة الشمالية حظرت على مواطنيها استخدام اسم زعيمها الحالي «كيم جونج-أون» على غرار منعها استخدام أسماء الزعيمين السابقين، كيم إيل-سونج وكيم جونج-إيل.

وطالبت السلطات الكورية الشمالية مواطنيها الذين يحملون اسم «كيم جونج-أون» باستبدالها بأسماء أخرى وتعديل سجلاتهم ومختلف الأوراق الثبوتية الأخرى. وأضافت «يونهاب» أن السلطات الشمالية أمرت شعبها بتجنب تسمية المواليد الجدد باسم الزعيم الحالي «مع وضع تدابير ملائمة حتى لا تثار شكاوى».