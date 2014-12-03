أخبار عاجلة

جامعة بورسعيد تختبر مبادرة جديدة لتحويل المناهج الدراسية إلى عروض مسرحية (صور) -
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة -
مشروب تناوله صباحًا لتقوية الرغبة الجنسية والقلب والحماية من السرطان -
مساء dmc - لقاء خاص مع الكولونيل/ ريتشارد بلاك السيناتور السابق بالكونجرس الأمريكي عن ولاية فيرجينيا -
7 حقائق عن مطاعم الوجبات السريعة.. سلطات غير صحية وقهوة ضارة -
تعرف على موعد انتهاء أزمة «جنون سعر الطماطم» -
بايرن ميونيخ يسقط أمام هوفنهايم في «البوندسليجا» -
رغم هدفي صلاح.. روما يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو -
إبراهيموفيتش: «الأسد ما زال على قيد الحياة» -
بث مباشر| «مانشستر يونايتد×إيفرتون» في البريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

4 قتلى في اعتداء استهدف موكبًا للامم المتحدة في مقديشو

Google+ Print

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، الأربعاء، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف موكبًا للأمم المتحدة أمام مطار مقديشو، بحسب ما أعلنته الشرطة.

وقال شرطي إن «الانتحاري تسلل بين الموكب الأمني والسيارات المصفحة للأمم المتحدة وفجر السيارة فصدم إحدى سيارات الموكب». وأضاف أنه شاهد 4 جثث معربًا عن خشيته من أرتفاع الحصيلة أكثر.

ووقع الهجوم قرب مدخل المطار المؤدي إلى المنطقة المحصنة، حيث مقر السفارات في العاصمة الصومالية التي تشهد أعمال عنف متكررة تنسب إلى المتمردين «الإسلاميين» من حركة «الشباب» الصومالية.

وقال الشاهد شمسو ايدل إن «الانفجار كان قويًا جدًا وتصاعد الدخان في المنطقة، بالكاد يمكنني تمييز الأشخاص الممدين على الأرض بين جرحى وقتلى».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية