4 قتلى في اعتداء استهدف موكبًا للامم المتحدة في مقديشو

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، الأربعاء، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف موكبًا للأمم المتحدة أمام مطار مقديشو، بحسب ما أعلنته الشرطة.

وقال شرطي إن «الانتحاري تسلل بين الموكب الأمني والسيارات المصفحة للأمم المتحدة وفجر السيارة فصدم إحدى سيارات الموكب». وأضاف أنه شاهد 4 جثث معربًا عن خشيته من أرتفاع الحصيلة أكثر.

ووقع الهجوم قرب مدخل المطار المؤدي إلى المنطقة المحصنة، حيث مقر السفارات في العاصمة الصومالية التي تشهد أعمال عنف متكررة تنسب إلى المتمردين «الإسلاميين» من حركة «الشباب» الصومالية.

وقال الشاهد شمسو ايدل إن «الانفجار كان قويًا جدًا وتصاعد الدخان في المنطقة، بالكاد يمكنني تمييز الأشخاص الممدين على الأرض بين جرحى وقتلى».