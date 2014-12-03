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محافظ الأقصر يتفقد كوبري طريق الكباش تمهيدًا لافتتاحه قريبًا

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محافظ الأقصر يتفقد كوبري طريق الكباش تمهيدًا لافتتاحه قريبًا محافظ الأقصر يتفقد كوبري طريق الكباش تمهيدًا لافتتاحه قريبًا

3 ديسمبر 2014 | 11:22 صباحاً

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اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر

اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر

أعلن اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، قرب انتهاء العمل بكوبري  طريق الكباش، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد الأعمال النهائية للكوبري الذي يعد إحدي أهم المحاور الجديدة التي تساهم في تحقيق سيولة مرورية فضلًا عن كشف معالم الطريق الاثري .

ولفت المحافظ إلي انتهاء مراحل تنفيذ المشروع بعد وضع الاساسات وإزالة بعض الكابلات وتركيب الجسم المعدني للكوبري  بعرض 25 متر  وطول 80 متر، لافتًا إلى أن العمل يجري علي قدم وساق للانتهاء من تنفيذ الكوبري وانارته وتزيينه بتصميمات  حديثة من أعمدة  ديكورية، تمهيدًا للبدء في انشاء الكوبري الثاني بشارع المطحن فوق طريق الكباش بعد تسليم الكوبري الأول بتكلفة إجمالية للكباري المشيدة فوق طريق الكباش تقدر بحوالي 50 مليون جنيه .

2014-12-03

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