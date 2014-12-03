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حنفي: 30 عرض من مستثمري وشركات عالمية للاستثمار فى المركز اللوجستي

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حنفي: 30 عرض من مستثمري وشركات عالمية للاستثمار فى المركز اللوجستي حنفي: 30 عرض من مستثمري وشركات عالمية للاستثمار فى المركز اللوجستي

خالد حنفي وزير

 

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي إن “عدد العروض لإقامة تحالفات إستراتيجية للمشاركة والاستثمار في المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية بلغت أكثر من 30 عرضا من مستثمرين وشركات عالمية من معظم الدول العربية والأجنبية منها الإمارات والسعودية والكويت والسودان وأوغندا ومن أمريكا وكندا وإيطاليا وفرنسا وروسيا وسلوفينيا وغيرها”.

وأشار الوزير – في بيان للوزارة اليوم الأربعاء – إلي أن شركة (تشينا هاربور) وهي من كبريات الشركات الصينية الحكومية العالمية في مجال تمويل وإنشاء الموانئ والصوامع عرضت إقامة تحالف إستراتيجي مع من خلال المشاركة والاستثمار في المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية الذي سوف يبدأ تنفيذه في محافظة دمياط منتصف الشهر الحالي والذي يهدف إلي تحويل مصر لمحور لوجيستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب والسلع الغذائية.

وأوضح أنه تم الاتفاق مبدئيا مع شركة (تشينا هاربور) الصينية على المشاركة والاستثمار في المركز اللوجيستي العالمي للحبوب وربط حركة التجارة في جميع السلع ومنها الحبوب والغلال وغيرها بين مصر والصين من خلال المركز اللوجيستي العالمي، مشيرا إلي أن شركة (تشينا هاربور) هي مملوكة بالكامل للحكومة الصينية وتعد رابع شركة على مستوي العالم في مجال تمويل وإنشاء الموانئ ولها عدة مشاريع كبري في معظم دول العالم.

أ ش أ

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