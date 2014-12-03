أخبار عاجلة

جامعة بورسعيد تختبر مبادرة جديدة لتحويل المناهج الدراسية إلى عروض مسرحية (صور) -
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة -
مشروب تناوله صباحًا لتقوية الرغبة الجنسية والقلب والحماية من السرطان -
مساء dmc - لقاء خاص مع الكولونيل/ ريتشارد بلاك السيناتور السابق بالكونجرس الأمريكي عن ولاية فيرجينيا -
7 حقائق عن مطاعم الوجبات السريعة.. سلطات غير صحية وقهوة ضارة -
تعرف على موعد انتهاء أزمة «جنون سعر الطماطم» -
بايرن ميونيخ يسقط أمام هوفنهايم في «البوندسليجا» -
رغم هدفي صلاح.. روما يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو -
إبراهيموفيتش: «الأسد ما زال على قيد الحياة» -
بث مباشر| «مانشستر يونايتد×إيفرتون» في البريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محافظ الإسكندرية : 500 جنيهًا مكافأة لأي مواطن يُصور السيارات المخالفة على الطرق

Google+ Print
محافظ الإسكندرية : 500 جنيهًا مكافأة لأي مواطن يُصور السيارات المخالفة على الطرق محافظ الإسكندرية : 500 جنيهًا مكافأة لأي مواطن يُصور السيارات المخالفة على الطرق

اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية

 

وافق محافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدي على صرف مكافأة مالية 500 جنيه لمن يقوم بالإبلاغ عن سيارات النقل التي تلقي مخلفات المباني “الردم” على جانبي الطريق.

وقال مهدي – في تصريح له اليوم الأربعاء – “إنه في حال تصوير السيارة خلال قيامها بإلقاء الردم للتعرف عليها سيتم تقديم مكافأة مالية للمبلغ كما سيتم توقيع غرامة مشددة على صاحب السيارة.

وفي نفس السياق، أشار مهدي إلى أن محافظة الإسكندرية ستقدم خدمة للمواطنين لنقل المخلفات “الردم” من مختلف أحياء المدينة للمناطق التي خصصتها المحافظة لإلقاء تلك المخلفات بمقابل مادي يصل إلى 100 جنيه وذلك لتلافي قيام بعض أصحاب سيارات نقل المخلفات بإلقاء تلك المخلفات على جانبي الطرق مما يعيق حركة المرور.

يشار إلى أن لجنة التنمية بالإسكندرية والتي شكلها محافظ الإسكندرية لتقوم بدراسة المشاكل التي تتعرض لها المدينة تقدمت بحزمة من المقترحات والدراسات لوقف مسلسل الانتهاكات خاصة لمشكلتي مخالفات المباني والقمامة بالإسكندرية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا