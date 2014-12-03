محمد بن راشد يدشن مركز الجليلة لثقافة الطفل

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله "- بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - مركز الجليلة لثقافة الطفل في شارع الوصل في منطقة جميرا في دبي والذي يعد الصرح الثقافي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وعقب إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمركز - الذي تزامن افتتاحية رسميا مع احتفالات شعبنا بيوم دولتنا الوطني الثالث والأربعين المجيد - تجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ترافقه كريمته سمو الشيخة الجليلة في أرجاء المركز وتعرف سموه من القائمات على المركز إلى الأنشطة والفعاليات الثقافية الخاصة بالطفل والتي تشمل التراث والفنون الشعبية بجميع مكوناتها وصورها كالرسم والنحت والموسيقا والمشغولات اليدوية والرقصات الفلكلورية وغيرها من الفنون التي تسهم في إكتشاف مواهب الطفل وصقلها وتمكينه من تطبيقها والتشبث بها كجزء ثقافته الوطنية التي تشكل ركنا أساسيا من رسالة ورؤية مركز الجليلة والتي تتمثل كذلك في خلق وإيجاد وتنمية بيئة مثالية لإثراء ثقافة الطفل وتعويده على الإبتكار والبحث وبناء قدراته .. فضلا عن تأصيل حب التراث الشعبي في مجتمع أطفال دولة الإمارات وتنمية مهاراته وتعزيز ثقته بنفسه كي يكون قادرا على تجربة الربط بين ثقافته المحلية والوطنية وثقافات العالم الحديث.

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