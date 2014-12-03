الأمم المتحدة تعتمد قرار قدمته مصر بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية

صرح السفير عمرو أبوالعطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت 3 قرارات تقدمت بها مصر، أحدها تم اعتماده بالتوافق ويطالب بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط بالتوافق، والآخران تم اعتمادهما بأغلبية ساحقة وهما معنيان بخطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط ومنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي.

وقال مندوب مصر الدائم – فى تصريح له اليوم الأربعاء – إن الجمعية اعتمدت بأغلبية واسعة القرار الذي تقدمت به مصر نيابة عن الدول العربية والذي يطالب بانضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف أن القرار العربي شهد تطورًا موضوعيًا كبيرًا هذا العام إذ تمت إضافة فقرات عاملة تؤكد أن القرار الخاص بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط الذي اعتمده مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995، هو الأساس الذي تم عليه تمديد المعاهدة دون تصويت، وأن القرار سارٍ لحين تحقيق أهدافه.

ونوه أبو العطا بأن اعتماد هذه القرارات يعكس التأييد الدولي الجامع لمبادرات مصر في هذا المجال، ويؤكد أهمية تنفيذ الالتزامات الخاصة بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2015.

وأعرب عن تقديره للدول التي استمر موقفها ضمن الأغلبية الواسعة المؤيدة للقرار العربي الذي تقدمت به مصر، معتبراً أنها بذلك تثبت مصداقيتها وإلتزامها بنتائج مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2010 ومؤتمر تمديد ومراجعة المعاهدة لعام 1995.

وأشار أبو العطا إلى أن الجمعية العامة اعتمدت كذلك قرارًا تقدمت به مصر حول “منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي إذ صوتت لصالحه جميع الدول الأعضاء باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضح أن اهتمام مصر بهذا الموضوع يأتي في إطار التزامها بدفع قضايا نزع السلاح على الصعيد العالمي كونه أحد الموضوعات الـ4 المطروحة على جدول أعمال مؤتمر نزع السلاح ، مطالبا الدول التي لم تنضم إلى الأغلبية الساحقة التي صوتت لصالحه بمراجعة موقفها والانضمام إلى الإجماع الدولي البازغ فى هذا الشأن.

أ ش أ