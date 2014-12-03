سائق يتهم زوج نجلته بإصابتها بحروق نارية بسوهاج‎

اتهم سائق يتهم زوج نجلته بإصابتها بحروق نارية من الدرجات الثلاث الأولى بأنحاء متفرقة بالجسم بناحية آبار الملك بدائرة مركز أخميم.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يفيد بوصول المدعوة “سماح عطا الله عطية – 28 سنة – ربة منزل”، وتقيم بناحية آبار الملك دائرة مركز أخميم، إلى مستشفي سوهاج العام مصابة بحروق نارية من الدرجات الثلاث الأولى بأنحاء متفرقة بالجسم.

وبالفحص وسؤال والد المصابة المدعو “عطا الله عطية جاد مرجان – 55 سنة – سائق”، ويقيم بذات الناحية، ولم يتهم أحد بالتسبب فـي حدوث إصابة كريمته.

وفي وقت لاحق حضر لديوان المركز والد المصابة، واتهم زوجها المدعو “هاني نبيل فهمي – 35 سنة – عامل” ويقيم بذات الناحية بإحداث إصابتها، ولم يعلل سببًا لذلك، وباستدعـاء المشكو فـي حقه وسؤاله أنكر ما نسب إليه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4915 إداري المركز لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.