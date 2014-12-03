بالصور.. ضبط معمل لانتاج مصنعات اللحوم بدون ترخيص بالإسماعيلية

تمكنت مباجث التموين بالإسماعيلية من ضبط معمل لتصنيع اللحوم غير مرخص.

بدأت عملية الضبط بمعلومات وردت لقسم مباحث التموين بالإسماعيلية تفيد قيام أحد الأشخاص بإدارة معمل لانتاج مصنعات اللحوم بدون ترخيص وبدون إشراف بيطرى واستخدام مدخلات انتاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وإنشاء المعمل بمنطقة نائية بزراعات منطقة الكيلو 7 طريق بورسعيد.

تم مداهمة المكان وتم ضبط “ه. ش. أ – مشرف انتاج”، كما تم ضبط حوالي طن مصنعات “بسطرمة وسجق ولحمة مفرومة وهياكل دواجن ومدخلات انتاج “، وبعرضها على لجنة من الطب البيطرى أوصت في تقريرها بإعدام كافة المضبوطات.