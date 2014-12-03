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“المؤتمر”: قرار السيسي بتجريم من ينال من ثورتى 25 و30 صفعة على وجه المنافقين‎

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“المؤتمر”: قرار السيسي بتجريم من ينال من ثورتى 25 و30 صفعة على وجه المنافقين‎ “المؤتمر”: قرار السيسي بتجريم من ينال من ثورتى 25 و30 صفعة على وجه المنافقين‎

الرئيس

أشاد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار قانون بتجريم النيل من ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مؤكدًا أن هذا القانون يجب أن يطبق على كل من أساء ومن يسئ لشباب ، الذى لقن العالم درسًا فى ثورتيه، التى أكدت على إراداتهم فى التغيير.

وأضاف رئيس حزب المؤتمر، فى تصريحات صحفية له، اليوم، أن الشباب عبرعن إرادته من خلال ثورتين قادهم الشباب بقوة وعزيمة، وأعاد ثورته التى سرقها الإخوان بثورة جديدة وهذا يعد إعجاز.

وأشار رئيس حزب المؤتمر، أن قرار الرئيس أعطى للجميع الأمل في مستقبل مصر، وجاء صفعة على وجه من أراد التدليس وإنكار الحقيقة، وإنكار دور الشباب، كما أكد على أن الرئيس يرفض المجاملات ويريد الحقيقة فقط ولا يحب النفاق.

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