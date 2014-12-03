بعد أن حققت الشهرة من شائعة وفاتها زوج صفاء مغربي يؤكد: موتها شائعة

بيروت_ سيدتي نت

على الرغم من مرور ساعات طويلة على شائعة وفاة صفاء مغربي، لم يقم زوجها المخرج يوسف شرف الدين بنفي الخبر إلا بعد أن تناقلته كل وسائل الإعلام، وحقق الغاية المرجوة منه إذ أصبحت صفاء الفنانة الأكثر شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقل رواد فايسبوك وتويتر صورها وكتبوا عبارات الرثاء على صفحاتهم، بعد أن قامت أختها بنشر خبر وفاتها، ثم أطلقت شائعة وفاة والدتها حزناُ عليها، وهو ما سخر منه الفنان سامح الصريطي في حديث خاص إلى "سيدتي نت" اعتبر فيه أن الخبر هو تهريج.

وقد جاء في نفي شرف الدين على صفحته الخاصة على الفايسبوك "حسبى الله ونعم الوكيل وهقاضى كل من عمل الوساخه دى وصفاء فى غيبوبه وبيغم عليها من امبارح وقولت ده من بدرى لما كانت بدار الفؤاد وحالتها صعبه وقولت بسبب وجع شديد بصدرها من اسبوعين ليه كل الوساخات وقلت الادب دى حسبى الله ونعم الوكيل وارجو كل المواقع التواصل الاجتماعى تمسح كل حاجه واى خبر عشان لو فاقت هتموت من اللى مكتوب حرام عليكوا..ومحدش يتصل بيا التليفون بيفصل كل شويه ايه مصر كلها بتتصل بيا ؟؟ ضغطى على وانا اللى هموت من الخضه والشوشره دى كله له حساب معايا بعدين بس تقوم صفاء بالسلامه ودينى اللى عمل كده هياخد عقابه صفاء مغربي عايشة الحمدلله".