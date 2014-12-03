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التحالف ضد «داعش» يبحث استراتيجيته في بروكسل

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يستقبل وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الأربعاء، في بروكسل وزراء ستين دولة تشارك في التحالف ضد جهاديي «داعش»، بهدف التوافق على «استراتيجية» تتجاوز الضربات الجوية.

وستكون الاعتبارات العسكرية في صلب المناقشات بين وزراء الخارجية ورئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، و"كيري"، والجنرال الأمريكي، جون آلن، الذي ينسق تحرك التحالف.

لكن موضوعات أخرى ستكون قيد البحث، منها الطريقة الأفضل لتجفيف مصادر تمويل التنظيم المتطرف، والجهود لاحتواء حملته الدعائية على الإنترنت، مرورًا بالمساعدة الإنسانية للاجئين، بحسب مسؤول أمريكي.

ويعقد الاجتماع، وهو الأول على هذا المستوى، في مقر الحلف الأطلسي في بروكسل.

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