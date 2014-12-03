الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على حل نفسه

يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء على حل نفسه بهدف التوجه إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن في مؤتمر صحفي الثلاثاء أنه اقترح مشروع قانون لحل الكنيست (البرلمان) والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

كما أقال نتانياهو الثلاثاء وزير المالية يائير لابيد زعيم حزب “هناك مستقبل”، ووزيرة العدل تسيبي ليفني زعيمة حزب “الحركة”، من الحكومة لانتقادهما سياسته.

وأضاف نتنياهو في المؤتمر الصحفي أن “لابيد وليفني تواصلا مع الأحزاب المتدينة ضدي”، مؤكدا أنه “لا يمكن قيادة الدولة وحمايتها من التهديدات وسط الخلافات الداخلية”.

وأشار إلى أن لابيد حاول التحالف مع الأحزاب المتدينة وفشل، وأن ليفني أجرت لقاءات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدون موافقة الحكومة الإسرائيلية.