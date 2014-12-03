محافظ القاهرة: تسكين أهالي عقار ”المطرية” المنكوب بمدينة ”بدر”

قال الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، إنه تم تسكين أهالي عقار المطرية المنكوب في مساكن بديلة بمدينة ”بدر” بجانب توفير سيارات نقل لمساعدة جميع السكان في عملية النقل الي المسكن الجديد، لافتا أن تأخر تلك الإجراءات نتيجة لبعض الأمور الإدارية التي انتهينا منها وعلى الفور أعطينا تعليمات بتنفيذ القرار.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية له علي فضائية ”صدي البلد”، أمس الثلاثاء، أن الأمر تم بناء علي تعليمات رئيس الجمهورية بحُسن رعاية أسر الشهداء، سواء شهداء 25 يناير أو 30 يونيو وما بينهما وتوفير كروت للمواصلات العامة تُمكن أسر الشهداء من استقلالها بالمجان.

> وأوضح محافظ القاهرة، أنه علي اتصال مستمر مع أسر الشهداء والمصابين وتم عقد عدة لقاءات آخرها عندما أطلقنا أسماء الشهداء علي بعض الشوارع وتم تسليم الأسر نسخة من القرار.