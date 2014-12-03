الإمارات تقيم حفل «سعدك يا وطن» بمناسبة اليوم الوطني

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أقيم عصر أمس الثلاثاء، الحفل الوطني الاستعراضي "سعدك يا وطن" أمام منصة الاستعراض في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الثالث والأربعين لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وشهد الاحتفال الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واولياء العهود، ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعدد كبير من الشيوخ والوزراء، وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين واعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، وجمع غفير من المواطنين والاسر الإماراتية. ورفع أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام أسمى التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والأربعين لقيام دولة الاتحاد، داعين المولى عز وجل أن يديم على صاحب السمو رئيس الدولة موفور الصحة والعافية ويبقيه سندا وذخرا لوطنه وشعبه ليواصل مسيرة التنمية الشاملة والنهضة المباركة نحو آفاق أرحب في البناء والتقدم والرقي معربين عن اعتزازهم وتقديرهم للنهج الحكيم لسموه حفظه الله لكل ما فيه خير دولة الإمارات ورفعتها ونمائها ورخاء شعبها. وعكس الحفل فرحة شعب الإمارات بالذكرى الوطنية المجيدة لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وبمنجزاتها الحضارية والتنموية التي تحققت على مدى أكثر من 4 عقود مضت في ظل قيادة حكيمة قادت سفينة الاتحاد إلى العزة والتقدم والازدهار.

الى ذلك شهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، وسمو أولياء العهود مراسم احتفالية العلم في منطقة كاسر الأمواج في أبو ظبي ضمن احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الثالث والأربعين.

وشارك إلى جانب سموه في الاحتفال، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

محمد بن زايد يرعى احتفالية العلم في أبوظبي

ورفع سمو أولياء العهود التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني للدولة داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على الإمارات وقد تحقق لها المزيد من التطور والتقدم والرخاء في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن هذا اليوم الاحتفالي الذي يعيشه أبناء الإمارات هو يوم للوفاء والعرفان للآباء المؤسسين الذين وفقهم الله عز وجل وآمنوا بوحدة المصير وفكرة الاتحاد وعملوا بكل إخلاص ووفاء وتفان وتحملوا الصعاب وواجهوا التحديات وشيدوا صرحا منيعا يملك أسباب التطور والتقدم والمنعة كافة.

وأضاف سموه ان هذه الراية التي ترفرف عاليا ما كان لها أن ترتفع أو تبقى عالية إلا بهمة رجال صنعوا من هذه الأرض الطيبة وطنا عملاقا بأعماله وإنجازاته ومكتسباته. إننا اليوم نستذكر الإرادة الصلبة والعزيمة القوية للمؤسسين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين يرحمهم الله الذين واجهوا تحديات وصعابا جساما إلا أنهم بذلوا جهودا جبارة في تجاوز تلك الصعاب.

وتزامنا مع مراسم الاحتفال بالعلم وصلت المسيرة البحرية إلى كاسر الأمواج التي انطلقت من إمارة الفجيرة ضمن مبادرة "زايد نبع الخير للعالم" وأطلقتها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع قبل ثلاثة أسابيع مروراً بجميع إمارات الدولة والتي تهدف إلى الاحتفاء بمنجزات مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله- من خلال استحضار الجهود التي بذلها لجمع الشمل وتأسيس الاتحاد وترسيخ قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة في نفوس الناشئة والشباب ورد الجميل للوطن والحرص على خدمته واستكمال بنائه وتطويره ودمج مختلف شرائح المجتمع في احتفالات الدولة باليوم الوطني ال 43. وقدمت المسيرة البحرية التي رفعت أعلام الدولة وصور أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات مجموعة من الاستعراضات البحرية ترافقها الأهازيج الشعبية. وضمت المسيرة البحرية التي وصلت إلى كاسر الأمواج 12 سفينة شراعية و10 سفن صيد و15 قارب صيد و10 دراجات مائية وألواحا طائرة اتشحت جميعها بألوان علم دولة الإمارات في لوحة استعراضية مبهرة نالت إعجاب واستحسان الحضور والجمهور.