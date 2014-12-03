مدير الأمن العام يدشن الخدمات المرورية الإلكترونية والاعتراض الآلي على المخالفات

أكد مدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج أن الخدمات الالكترونية من أولويات العمل في منظومة الأمن العام في المملكة.

وقال اللواء المحرج عقب تدشينه مركز المرور للخدمات الالكترونية يوم أمس إن الأمن العام عاقد العزم على الرقي بالخدمات الالكترونية وفق توجيهات الدولة - رعاها الله – وبدعم وتوجيه من سمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.

وأشار مدير الأمن العام إلى أن مراكز الخدمات المرورية سيتم تعميمها على مناطق المملكة لتسهيل الحصول على الخدمات للمواطنين والمقيمين في أماكن تواجدهم ووفق أنظمة الكترونية حديثة ومتطورة.

وكشف مدير الأمن العام أن المحاكم المرورية في طريقها للتطبيق الفعلي موضحاً أن هناك عملا جادا بين وزارتي الداخلية والعدل لاستكمال الإجراءات والبدء في التنفيذ.

وحول أنظمة كاميرات الضبط الآلي أوضح اللواء المحرج أنه سيتم تعميم الكاميرات على مناطق المملكة وربطها بغرف العمليات للمرور والدوريات.

وقدم مدير الامن العام شكره لشركاء النجاح في تقديم تلك الخدمات وهم مركز المعلومات الوطني وعلم لأمن المعلومات ونجم لخدمات التأمين.

وكان مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج قد دشن يوم أمس مركز الخدمة النموذجي بشرق الرياض (خريص) وذلك بتوجيهات كريمة من وزير الداخلية لتسير إجراءات التعاملات المرورية على المواطنين والمقيمين في أماكن تواجدهم بأسهل طريقة وفي أقل وقت.

وذلك بحضور مدير الادارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن المقبل، ونائب مدير عام مركز المعلومات الوطني والرئيس التنفيذي لشركة "علم" ورئيس مجلس إدارة "نجم"، كما حضر الافتتاح عدد من مديري إدارات المرور وضباط المرور وعدد كبير من رجال الصحافة والإعلام. وقد شاهد الجميع عرضاً مرئياً للخدمات المرورية الالكترونية ثم قدم الرائد أحمد اللحيدان عرضا مباشرا لآلية الاعتراض على المخالفة المرورية.

اللواء المحرج: المحاكم المرورية في طريقها للتطبيق والخدمات الإلكترونية سيتم تعميمها على مناطق المملكة

بعد ذلك شاهد الحضور تطبيقاً مباشرا للإبلاغ عن الحوادث المرورية من خلال الأجهزة الذكية والتعامل مع الحوادث المرورية في الميدان.

واشتمل حفل الافتتاح على تدشين خدمات ربط القطاع الصحي لنقل التقارير الطبية اللازمة لإصدار وتجديد رخص القيادة الكترونياً. وتطبيق الكتروني لرفع الحوادث المرورية، بالتكامل مع أنظمة شركة نجم وشركات التأمين. ومشروع نقل الملكية الالكتروني. والمرحلة الثانية لمشروع تسجيل المركبات وإصدار رخص سير المركبات الكترونياً والاعتراض الآلي للمخالفات المرورية.

حيث يقدم هذا المركز العديد من الخدمات المرورية للأفراد والشركات، من خلال

(12) كاونتر لخدمة المراجعين وعدد من الكبائن للخدمات الذاتية.

من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن المقبل أن مركز الخدمات النموذجي سوف يساعد كثيراً في انجاز معاملات المواطنين والمقيمين خاصة وان عدد العمليات المتوقعة قد يصل إلى أكثر من (40.000 ) الف عملية شهرياً بفترة انتظار لا تتجاوز الدقيقتين للحصول على الخدمة ليتحقق بذلك تقديم أسرع خدمة للعملاء مشيراً إلى أن من أهداف المركز تمكين العملاء من التسجيل على بوابة وزارة الداخلية وتفعيل حساباتهم لضمان الاستفادة من خدمات البوابة الالكترونية، في خطوة من شأنها أن تدعم التحول الالكتروني للتعاملات الحكومية.

مدير عام المرور:العمليات المتوقعة للمركز الجديد ستصل إلى أكثر من (40.000) عملية شهرياً في زمن انتظار لا يتجاوز دقيقتين

وأكد اللواء المقبل أن المركز يعتبر استكمالاً لخطة الإدارة الطموحة لافتتاح عدة مراكز أخرى في مناطق المملكة المختلفة قريباً إن شاء الله، مشيراً إلى أن هذا المركز يأتي أيضاً كتجسيد لنهج اللامركزية في تقديم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية بناءً على توجيه سمو وزير الداخلية _ حفظه الله.