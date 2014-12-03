يوسف شرف الدين: حسبي الله ونعم الوكيل زوجتي ” صفاء مغربي ” عايشة

أكد المخرج يوسف شرف الدين أن زوجته الفنانة صفاء مغربى بصحة جيدة ولا صحة لخبر وفاتها.

وعلى الرغم من عدم رده على هاتفه منذ مايقرب من 9 ساعات إلا أنه اكتفى بكتابة تعليق على صفحته الشخصية.

وقال شرف الدين على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” : حسبى الله ونعم الوكيل وهقاضى كل من عمل كده، وصفاء في غيبوبة وبيغمى عليها من امبارح وقولت ده من بدرى لما كانت بدار الفؤاد وحالتها صعبة وقولت بسبب وجع شديد بصدرها من أسبوعين ليه.. حسبى الله ونعم الوكيل وأرجو كل المواقع التواصل الاجتماعى تمسح كل حاجه وأى خبر عشان لو فاقت هتموت من اللى مكتوب حرام عليكوا..ومحدش يتصل بيا التليفون بيفصل كل شويه ايه مصر كلها بتتصل بيا ؟؟ ضغطى على وأنا اللى هموت من الخضة والشوشرة دى كله له حساب معايا بعدين بس تقوم صفاء بالسلامة ودينى اللى عمل كده هياخد عقابه.