مادونا نصف عارية وتتعاطى المخدرات

لم يقف العمر يوماً عائقاً أمام نجمة الإغراء Madonna، التي أثبتت هذا بجلسة تصوير خضعت لها عارية الصدر لصالح مجلة "Interview".

واستعرضت Madonna البالغة من العمر 56 عاماً قوامها في ملابس داخلية مثيرة، بالإضافة إلى ملابس تحمل إيحاءات جنسية من تصميم أليكساندر ماكوين، ولم تتردّد في الظهور في إحدى الصور وهي عارية الصدر.

وفي حديث مع المجلة في عددها لشهر ديسمبر الجاري تحدثت النجمة عن تجربة تعاطيها المخدرات بهدف معرفة تأثيرها عليها.

وقالت: "هناك من يتعاطى المخدرات بهدف التقرب إلى الله، أو لبلوغ مستوى أعلى من الوعي واليقظة، ولكن هذا لن يفضي بك إلى أي نتيجة فعالة، لأنها ستقتلك حتماً في النهاية".

وأضافت نجمة البوب: "لقد قمت بتجربة العديد من الأشياء، ومنها المخدرات التي كانت تمنحني نشوة. ولكن، كلما شعرت بهذا، شربت كميات كبيرة من الماء لإخراج هذه السموم من جسدي".

يذكر أن النجمة العالمية Madonna كانت قد وقعت مؤخراً ضحية القرصنة، حيث نجح أحد الأشخاص في تسريب أغنية جديدة قبل الموعد الرسمي المحدد لإطلاقها.