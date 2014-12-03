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طريقة جديدة ابتكرها السبكي للترويج لفيلمه "حلاوة روح"

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طريقة جديدة ابتكرها السبكي للترويج لفيلمه "حلاوة روح" طريقة جديدة ابتكرها السبكي للترويج لفيلمه "حلاوة روح"

الثلاثاء 02-12-2014 23:03

بعد قرار القضاء المصري بعودة فيلم "حلاوة روح" للنجمة هيفا وهبي إلى دور العرض المصرية، لجأ منتج الفيلم محمد السبكي إلى حيلة جديدة لتشجيع الجمهور لحضور الفيلم في صالات العرض لتعويض الخسائر المادية التي تكبّدها، حيث أعلن أن النسخة التي عُرضت في القنوات الفضائية محذوف منها أكثر من عشرين مشهداً، أما النسخة التي ستعرض في دور العرض فستكون كاملة دون حذف أي مشهد.

يذكر أن فيلم "حلاوة روح" سيعرض في صالات العرض المصرية ابتداءً من 10 كانون الأول/ديسمبر، بعد وقف استمر أشهراً بقرار رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب.

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