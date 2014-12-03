تويتر النجوم: حفلات رأس السنة ومي حريري تورطت بمعلومة طبيّة مضحكة

اختلطت أجواء "تويتر" النجوم هذا الأسبوع بين الحزن على وداع العظماء، والفرح في إعلان مواعيد حفلات ليلة رأس السنة لنهاية العام 2014.

فبدأ النجوم بالإعلان عن مكان حفلاتهم في ليلة رأس السنة قبل أسابيع من نهاية العام مثل: وائل كفوري، وراغب علامة، وإليسا.

من جهته، اختتم عاصي الحلاني جولته الغنائية في كندا بحفل رائع في أونتاريو، ولم ينسَ التقاط صور السيلفي مع المعجبين.

أما نجوى كرم فأعلنت عبر "تويتر" عن التحضير لبدء موسم الجديد من برنامج المواهب "أرابز غود تالنت"، ووعدت الجمهور بتنوّع المواهب الموجودة في البرنامج هذا العام.

أما نوال الزغبي فأعلنت عن حلولها ضيفة على برنامج "ستار أكاديمي" هذا الأسبوع.

ومن أجواء الحزان والفراق، قرّرت كارول سماحة تكريم الصبوحة بعد رحيلها من خلال نشر مقتطفات من مسلسل "الشحرورة" لم تعرض من قبل، وفيديوهات أثناء التحضير للمسلسل، كما أعلنت عن بدء شاشة الـ MBC بعرض مسلسل "الشحرورة" على قناتها من يوم 1 كانون الأول، تكريماً للصبوحة.

أصالة بدورها، كتبت عبارات حزينة جداً لفقدان شقيقها أيهم، وعبرت عن اشتياقها له، كما طلبت من المعجبين الدعاء له، فكتبت: "عندما يحزن الفرح ويتعب الأمل ويضعف التفاؤل علينا أن نعرف بأن نبع الفرح والأمل والتفاؤل رحلت ومعها ذكريات الملايين الذين تنفسوا صوتها صبوحتنا"، وكتبت أيضاً: وبالقدر الذي كنّا نتألّم على أنفسنا منهم نتألّم عنهم وكأننا أصبحنا لأنفسنا أعداء، وأضافت أصالة: "أعان الله صدورنا على ماوسعت من أضّاد المشاعر فمن كنا حزنى منهم بالقدر ذاته وأكثر حزنى عليهم"، وغردت أضاً: "لم أعلم عمري أني سأشتاق لأخي وكأنني لم أفارقه عمري لحظه، لم أعلم أني سأرى في لحظة فراقه أن الدنيا كانت أيهم وأنني عاجزه عن تقبل فراقه"، كما قالت: "أنا أكره مشاعري وأكره تفاؤلي فمن شدّة ثقتي بالأحياء أشكُّ بعودة الغائب جبراً لخواطر من فراقهم انكسرت"، وفي تغريدة أخيرة كتبت: "نصبح على يوم ألطف وأحلام طيبه ومن تذكر منكم أن يدعو لأخي أيهم من كل قلبي أشكره حفظ الله أحبتكم".

شريهان من جهتها، تعرّضت لهجوم عنيف من الناشطين على "تويتر"، بعدما عبّرت عن رأيها بقرار براءة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، متهمةً إياه بأنه قتل الوطن والشعب، فوصفها بعض الناشطين بـ"الراقصة"، وقالوا لها إنها تعلمت ونجحت في عهد الرئيس مبارك.

مي حريري وبعيداً عن الفن، قررت إسداء النصائح الطبية، وتقديم علاجات للتخلص من سيلان اللعاب أثناء النوم، فكتبت: " السبب الذي يؤدي إلى سيلان اللعاب أثناء النوم ...وكيفية علاجه والقضاء عليه بأسهل الطرق من هنا". وكانت ردود الفعل ساخرة من مي التي يبدو أن من يساعدها على "تويتر" يهوى المعلومات الطبية، ويحرص على تجميعها بين الحين والآخر.