حالة من الحزن الشديد والجدل الكبير تجري حالياً على موقع التواصل الاجتماعي عقب توارد أخبار عن وفاة الفنانة الشابة صفاء مغربي منذ دقائق.

حاولنا الاتصال بزوجها المخرج يوسف شرف الدين لنفاجأ بأن هاتفه مغلق وكذلك هاتف صفاء مغلق.

"سيدتي نت" اتصلت بالمطربة نور علي صديقتها المقربة التي بدت في حالة انهيار وارتباك وقالت:" لا أعرف أي معلومة فكل ما أعرفه أنها كانت تجري بروفات عرض مسرحي أمس وسقطت مغشياً عليها ودخلت مستشفى بمنطقة الشيخ زايد وهي في حالة حرجة".

وأضافت نور:" تمكن أحد أصدقائنا من الاتصال بشقيقتها التي أكدت خبر وفاتها وأنها في طريقها الآن لمنزلها ولكني لا أعرف إن كانت ستصل إلى منزل زوجها أم منزل العائلة وأنا متوجهة لمنزلها لمعرفة التفاصيل وسأوافيكم بها على الفور".

من جهة أخرى، حرص عدد كبير من الفنانين على التساؤل حول حقيقة الخبر إلا أن الفنانة غادة إبراهيم صديقتها المقربة أيضاً أكدت الخبر وكتبت على صفحتها عبر "الفيسبوك" "توفيت صديقتي المقربة صفاء مغربي إنا لله وإنا إليه راجعون".

صفاء توفيت عن عمر 26 عاماً إثر أزمة قلبية حادة. وكانت صفاء تعرضت أمس لحالة إغماء عقب إجراء بروفات لعرضها المسرحي "باب الفتوح" لتفارق الحياة اليوم وسط حالة من الذهول أصابت الجميع. ولا زال هاتف المخرج يوسف شرف الدين مغلقاً إلى الآن وبالتاكيد من أثر الصدمة.