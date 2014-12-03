' غلطة مطبعية ' تربك الأهلي قبل نهائي الكونفدرالية

تسود حالة من الارتباك أروقة النادي الأهلي بعدما تم تسريب شكل تذاكر مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية ضد سيوي سبورت الإيفواري يوم السبت المقبل.

ويحل الفريق الإيفواري ضيفا على الأهلي على استاد القاهرة بعدما هزمه في الذهاب 2-1.

وانتشرت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتذكرة دخول درجة ثالثة وبها خطأ مطبعي وهو "سيوي سبورت الكونجولي" بدلا من سيوي سبورت الإيفواري.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الأهلي ستفتح تحقيقا في الواقعة بعد أن ساد التخبط القلعة الحمراء لعدة أسباب، أولها هو تسريب وبيع التذاكر قبل موعد بيعها للجماهير يوم الأربعاء.

والسبب الثاني هو أن هذا الخطأ المطبعي الذي سيكلف مدواته الكثير، إذ يتبقى على موعد المباراة 72 ساعة، مما يصعب أمر طباعة التذاكر مرة أخرى، فضلا على ختمها من الجهات الرسمية، مثل وزارة الشباب والرياضة ومباحث الأموال العامة.

وستوضح الساعات القليلة المقبلة ما سيفعله الأهلي مع هذه المشكلة التي قد يرضخ فيها للأمر الواقع وهي بيع التذاكر مع هذه الغلطة المطبعية.

علما بأن الأهلي قام ببيع تذاكر المقصورة الأمامية بهذا الخطأ المطبعي.