محلب يشارك في احتفال سفارة الامارات بعيدها الوطني

شارك المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء،مساء اليوم، في الحفل الذي أقامته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، بمناسبة العيد الوطني الـ 43 لدولة الإمارات الشقيقة.

وقد هنأ رئيس الوزراء السفير الإماراتي بالقاهرة محمد بن نخيرة الظاهري وأعضاء السفارة بهذه المناسبة الغالية، متنمياً لدولة الإمارات العربية المتحدة دوام الرفعة والتقدم والرقي في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ومن قبله مؤسس دولة الإمارات رحمه الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي جعلت الإمارات اليوم في مصاف الدول الرائدة في المنطقة العربية والعالم.

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