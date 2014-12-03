حمد الشرقي: نحتفل بإنجاز الدولة الحضاري

رفع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، علم الدولة فوق أضخم سارية علم في الإمارة قرب مدينة محمد بن زايد، وذلك بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

وأكد سموه أن اليوم الوطني هو مدعاة فخر للإمارات والعرب، واحتفالنا به هو احتفال بالإنجاز الحضاري الضخم الذي تحقق على هذه الأرض المباركة خلال 43 عاماً، الذي قاد الإمارات لتكون واحة غناء لكل العالم ولتحقق كل يوم إنجازات نوعية تليق بسمعتها التي وصلت إليها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ترفيه وتسلية

وأمر صاحب السمو حاكم الفجيرة أن يتم تحويل منطقة سارية العلم عند مدخل المدينة إلى حديقة عامة يطلق عليها حديقة العلم، بحيث تتوفر فيها كل وسائل التسلية والترفيه والمطاعم المختلفة لتستقبل من خلالها العائلات وأطفالها على مدار العام، ويكون تنفيذ ذلك خلال أسرع وقت ممكن.

ويبلغ طول سارية العلم الذي نفذته وزارة الأشغال العامة 120 متراً، فيما تبلغ أبعاد العلم ثلاثين متراً وعرضه 15 متراً وقطر دائرة العلم ستين متراً.

وحضر الحفل الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، وسعيد محمد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، ومديرو الدوائر الرسمية في الفجيرة، وجمع غفير من الإعلاميين والمواطنين.