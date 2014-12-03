محمد بن راشد: نعاهد المؤسسين على الوفاء والـوطن على مواصلة البناء والشعب على خدمته

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أقيم عصر أمس الحفل الوطني الاستعراضي «سعدك يا وطن» أمام منصة الاستعراض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الثالث والأربعين لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

شهد الاحتفال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

كما شهد الاحتفال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بحضور الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات بذكرى اليوم الوطني 43 وأفاد سموه في تدوين عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: نهنئ شعب الإمارات بذكرى اتحادنا .. يوم عز .. وذكرى خير .. وبداية مجد .. وغرس مبارك غرسته أيادي مؤسسين عظماء.

وأضاف سموه: نسأل الله أن يحفظ الإمارات .. وأن يديم الخير على أبناء الإمارات .. وأن يعيننا على بناء مستقبل راسخ لأجيال هذا الوطن

وتابع سموه: في يومنا الوطني هذا نعاهد المؤسسين على الوفاء .. ونعاهد الوطن على مواصلة البناء .. ونعاهد شعبنا الكريم على خدمته ودوام عزته ورفعته.

حضور

وشهد الحفل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي بإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، والأمير مولاي رشيد، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكرين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وجمع غفير من المواطنين والأسر الإماراتية.

تهان وتبريكات

ورفع أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، أسمى التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والأربعين لقيام دولة الاتحاد داعين المولى عز وجل أن يديم على صاحب السمو رئيس الدولة موفور الصحة والعافية ويبقيه سنداً وذخراً لوطنه وشعبه ليواصل مسيرة التنمية الشاملة والنهضة المباركة نحو آفاق أرحب في البناء والتقدم والرقي، معربين عن اعتزازهم وتقديرهم للنهج الحكيم لسموه حفظه الله لكل ما فيه خير دولة الإمارات ورفعتها ونماؤها ورخاء شعبها.

وعكس الحفل فرحة شعب الإمارات بالذكرى الوطنية المجيدة لليوم الوطني لدولة الإمارات وبمنجزاتها الحضارية والتنموية التي تحققت على مدى أكثر من 4 عقود مضت في ظل قيادة حكيمة قادت سفينة الاتحاد إلى العزة والتقدم والازدهار.

وتضمن الحفل عرضاً عسكرياً أمام المنصة الرئيسة قدمته الدفعة الأولى للخدمة الوطنية والاحتياطية الذين أتموا فترة التدريب الأساسي .. وبين العرض جاهزيتهم للدفاع عن تراب الوطن والذود عن حياضه بروح وطنية عالية كما تضمن الحفل أوبريتاً وطنياً تراثياً بعنوان «سعدك يا وطن» من اداء فرقة أبوظبي للفنون الاستعراضية التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية.

استعراض الطائرات

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات تلاه استعراض الطائرات العمودية من نوع بلاك هوك و4 طائرات من نوع الآباتشي تحمل علم الدولة والقوات المسلحة و16 طائرة مقاتلة من نوع ميراج 9-2000 وطائرات F16.

بعدها بدأت مجاميع مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية استعراضهم بالمرور امام المنصة الرئيسة وهم يؤدون ما تلقوه في ميادين التدريب عكست مهارتهم ومستوى تأهيلهم في المشاة العسكرية وباقي التخصصات التي شملت العمليات القتالية والأمن الداخلي ورياضة الجوجيتسو، حيث تفاعل مع استعراضهم الجمهور الذي حيا ما تحلو به من روح ومعنوية عاليتين جسدت مقدار ما يحملونه من ولاء وانتماء وحب لخدمة هذا الوطن والذود عنه والتضحية من أجله.

وشارك في الاستعراض مختلف صنوف الأسلحة والآليات العسكرية البرية والبحرية والجوية ومنظومات الدفاع الجوي والصواريخ الاستراتيجية بالإضافة إلى وحدات رمزية تابعة للقوات المسلحة ضمت آليات ومدافع من القوات البرية وعدداً من انظمة الدفاع الجوي وآليات الكورنيت المضادة للدبابات وآليات النمر ذات الدفع الرباعي والتي دخلت الخدمة حديثاً والمصنعة في دولة الإمارات، وآليات «الفوكس» المستخدمة للاستطلاع الكيميائي ومدافع الهاون 120 ملم وآليات القتال من نوع «اوشكش» ذات الاستخدامات المتعددة، خصوصاً فيما يتعلق بالقتال في المناطق المبنية والضيقة ومجموعة من ناقلات الجند «ضبيان» و«البي ام بي 3 » والتي تعتبر من الناقلات البرمائية ذات القدرة النارية المتعددة ودبابات القتال «لوكلير» ومنظومة الدفاع الجوي الحديث «البانزر» والتي تتميز في قدرتها على التعامل مع الاهداف الجوية ومنظومة راجمة الصواريخ «جباريا» والتي لها القدرة على اطلاق نيران كثيفة ومنظومة الدفاع «الباتريوت».

أوبريت وطني

وتضمن الحفل أوبريتاً وطنياً تراثياً بعنوان «سعدك يا وطن» من اداء فرقة أبوظبي للفنون الاستعراضية التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، حيث قدمت فيه لوحات فنية وطنية صاغ كلماتها شعراء إماراتيون واداها فنانون في اجواء وطنية مفعمة بمشاعر الانتماء والفرح والولاء وقيم الأصالة وملامح الهوية الوطنية الإماراتية.

شارك في الأوبريت طلبة المدارس ومرشحو الكليات الشرطية والعسكرية ومجموعة من فرق الفنون الشعبية، حيث عكست فقرات الأوبريت حب وولاء شعب الإمارات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وما حققته الدولة من منجزات عالمية بفضل رؤية قيادتها الحكيمة.

كما شارك في الأوبريت الفنانان ميحد حمد وعيضة المنهالي، أما كلمات القصائد فهي للشاعر جمعة الغويص، حيث اعتمدت مقدمة الأوبريت على فكرة الخدمة الوطنية كمدخل للتعبير عن تلبية نداء الوطن والذود عنه وحماية مكتسباته. وقدمت خلال الحفل فنون العيالة والعازي والطارج واليولة وفن التغرودة الذي تم إضافته لهذا العرض المسرحي الكبير بمشاركة أكثر من 4000 مؤدٍ، حيث بدأت المقدمة بتغرودة يرافقها مشهد تمثيلي وبعدها فقرة «الله عطانا» قدمتها مجاميع المسرح ومن ثم فقرة تتضمن إلقاء الشاعر جمعة الغويص قصيدة غناها مباشرة الفنان ميحد حمد بمرافقة أكثر من 1150 مشاركاً ومن ثم لوحة العلم قدمها 100 مشارك.

وشارك سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ خلال الاحتفال في أداء إحدى اللوحات التراثية تعبيراً عن مشاركتهم أبناء الوطن أفراحهم الوطنية وبما يجسد مشاعر الحب والاعتزاز ومعاني التلاحم والترابط الذي يجمع قيادة وطننا الغالي بشعبها الوفي.

وتضمن الأوبريت 11 لوحة فنية وكل لوحة تعبر عن حب الوطن وعن الولاء له وهي تحمل أفكاراً وتصورات عن الماضي والحاضر وتطلعاً للمستقبل.

الشيخة فاطمة تشهد «سعدك يا وطن»

شهدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الحفل الوطني الاستعراضي «سعدك يا وطن» الذي أقيم عصر أمس أمام منصة الاستعراض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الثالث والأربعين لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشادت سموها في تصريح لها بهذه المناسبة بالحفل الذي تضمن فقرات وفعاليات عبرت عن حب الوطن والقيادة والانتماء لهذه الأرض الطيبة التي شيد عليها المغفور له الشيخ زايد رحمه دولة بات يشار اليها بالبنان .. مثمنة الأداء العالي والالتزام البدني والنفسي الذي أظهره شباب الوطن من المنضمين للخدمة الوطنية ما يؤكد حبهم وتفانيهم من أجل وطنهم تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. حضر الحفل عدد من الشيخات وقيادات العمل النسائي في الدولة.

أنور قرقاش: شباب الإمارات مصدر فخرنا

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي أن العرض الوطني في أبوظبي بمناسبة يوم الاتحاد وطابور مجندي الخدمة الوطنية يحرك مشاعر العزة والثقة بجيلنا الجديد.

وأضاف معاليه في تدوين له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «شباب الإمارات مصدر فخرنا».

كما نشر معاليه على صفحته في موقع «أنستغرام» صورة «سلفي» التقطها مع معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وعلق عليها: «سلفي» مع الأخ العزيز معالي محمد القرقاوي حضوراً لفعاليات «سعدك يا وطن»، أعياد الاتحاد مستمرة ومسيرتنا تراكم الإنجازات في ظل قيادة خيرة كريمة وشعب يسطر ملامح المستقبل عبر العلم والعمل».