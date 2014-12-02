حسام حسن: أول فوز للاتحاد؟ الأداء لم يعجبني

عبر حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري عن عدم رضاه من مستوى الفريق على الرغم من تحقيق الفوز على دمنهور.

وحل دمنهور ضيفا على الاتحاد في الجولة الـ11 من الدوري المصري.

ونجح حسام حسن في تحقيق أول فوز له مع الاتحاد بعد هزيمة وثلاث تعادلات منذ أن تولى قيادة الفريق.

وقال حسام حسن في تصريحات صحفية عقب المباراة: " ما زلنا نعاني".

وأضاف " لم يعجبني الأداء، ونعاني من نقص شديد في قائمة الفريق".

قائمة الاتحاد تشهد تواجد 14 لاعبا فقط بالإضافة إلى ثنائي من فريق الشباب، ليصل العدد إلى 16 لاعبا فقط وهو ما يراه الجهاز الفني للاتحاد سببا في التراجع.

فوز الاتحاد على دمنهور رفع رصيده الفريق السكندري إلى النقطة 11 في المركز الـ15