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شكري يلتقي المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

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شكري يلتقي المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط شكري يلتقي المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

سامح شكري وزير الخارجية

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء مع “روبرت سرى” المنسق الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط الذى يزور القاهرة حاليا.
> وتناول اللقاء إلقاء الضوء على جهوده المستمرة للعمل على إدخال مواد البناء لقطاع غزة من أجل إعادة إعماره، ومتابعة نتائج مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة الذي عُقد فى 12 أكتوبر 2014.
> وأعرب “سرى” عن تطلعه لاستمرار الدعم المصرى لدوره..ومن جانبه، أثنى وزير الخارجية على الدور الهام للمنسق، وثمن حرصه على إطلاع على ما يقوم به فى هذا الصدد.

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