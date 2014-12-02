شكري يلتقي المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء مع “روبرت سرى” المنسق الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط الذى يزور القاهرة حاليا.

> وتناول اللقاء إلقاء الضوء على جهوده المستمرة للعمل على إدخال مواد البناء لقطاع غزة من أجل إعادة إعماره، ومتابعة نتائج مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة الذي عُقد فى 12 أكتوبر 2014.

> وأعرب “سرى” عن تطلعه لاستمرار الدعم المصرى لدوره..ومن جانبه، أثنى وزير الخارجية على الدور الهام للمنسق، وثمن حرصه على إطلاع مصر على ما يقوم به فى هذا الصدد.