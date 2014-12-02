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عايدة سعودي بعد تدخل الرئيس لعودتها للعمل : “أشكر كل من ساندي.. وإحنا كتير والحق حق”

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عايدة سعودي بعد تدخل الرئيس لعودتها للعمل : “أشكر كل من ساندي.. وإحنا كتير والحق حق” عايدة سعودي بعد تدخل الرئيس لعودتها للعمل : “أشكر كل من ساندي.. وإحنا كتير والحق حق”

بعد أن صدر قرار منذ قليل بعودتها مرة أخري إلى منصبها وتجديد إعارتها مشرفة عامة على راديو “هيتس” قالت المذيعة عايدة سعودي فى تصريح عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أن تشكر جميع من ساندها فى قضيتها، وتشكر الرئاسة بإهتمامها بالمشكلة التى وقعت بها سعودي.
> وأضافت المذيعة براديو هيتس أنها تشكر الإعلامي محمد فتحي وأيضا توجه التحية للإعلامي يوسف الحسيني وبرنامج “السادة المحترمون الذى يعرض على قناة “أون تي فى ” وقالت سعودي نصا كما جاء عبر صفحتها الشخصية على “الفيس بوك”

” نقول تاني يا مساء يا مساء الفل جميعا! بعد مداخلتي في برنامج السادة المحترمون، كلموني رئاسة الجمهورية بلغوني ان الرئيس امر برجوعي لمنصبي الطبيعي و بتجديد إعارتي في الحال.

احب طبعا اوصف سعادتي بإن الدعم بتاع كل الناس علي تويتر و فيس بوك هو السبب. معركة صغيرة في وسط معارك الحق اللي لازم ناخدها لأخرها.

ونصدق في حقنا وصدقنا وقوة موقفنا. اشكر اهتمام الرئاسة بتفاصيل صغيرة زي دي، اشكر محمد فتحي علي كلامه انهارده عني في لقاءالرئيس بشباب الاعلاميينن، واشكر يوسف الحسيني و برنامجة وفريق عملة علشان دعموني. وبجد كل اعلامي كلمني واهتم شكرا… احنا كتير . والحق حق.”

يذكر ان سعودي قد تلقت إتصال بانها تم إنهاء مده إعارتها كمشرف عام على راديو “هيتس” وكما ذكرت مصادر أن السبب هو إعتراضها على الحكم الذى صدر على الرئيس الأسبق حسني مبارك”.

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