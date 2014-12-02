ريفالدو يعرض ناديه البرازيلي للبيع عبر شبكات التواصل الاجتماعي

(إفي): أعلن اللاعب البرازيلي السابق ريفالدو يوم الثلاثاء عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي عرض "موجي ميريم"، فريق كرة القدم الذي يمتلكه، والذي صعد مؤخرا إلى دوري الدرجة الثانية للبيع.

وأكد ريفالدو، في الإعلان الذي كتبه بالبرتغالية والإنجليزية والإسبانية، أنه يعرض النادي للبيع "لأسباب شخصية"، داعيا كل من يرغب في الاستثمار في كرة القدم لشرائه بحجة أن الفريق "له إرثه الخاص".

وشدد على أنه يعتزم الاستمرار في إدارة النادي حتى تنتهي عملية الانتقال.

وتأسس الفريق عام 1932 في المدينة التي يحمل اسمها بساو باولو، وكانت أفضل إنجازاته المشاركة في دوري الدرجة الثانية البرازيلي بين عامي 2002 و2004.

وقام ريفالدو بشراء النادي في 2008 وأنهى في صفوفه مسيرته الكروية.