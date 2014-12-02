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المرصد السوري: الحرب في سوريا أوقعت أكثر من 200 ألف قتيل

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن حصيلة الحرب في سوريا تجاوزت 200 ألف قتيل خلال حوالى أربعة أعوام.

وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد الذي يستند في معلوماته إلى واسعة من الناشطين والاطباء في مختلف أنحاء البلاد «لقد أحصينا مقتل 202354 شخصا منذ مارس 2011»، بينهم أكثر من 130 ألف مقاتل من الطرفين.
>واضاف «هناك 63074 من إجمالي القتلى من المدنيين بينهم 10377 طفلا».
>وتابع «بين المقاتلين المناهضين للنظام قتل 37324 من السوريين فيما هناك 22624 من الجهاديين غير السوريين».
>واضاف «من جهة النظام، قتل 44237 جنديا و28974 من قوات الدفاع الوطني و624 عنصرا من حزب الله الشيعي اللبناني و2388 شيعيا قدموا من دول أخرى». وهناك من جانب آخر 3011 جثة لم يتم التعرف على هوياتها.

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