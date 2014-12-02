بالفيديو- بثلاثية في الجيش .. إنبي يخطف الصدارة من الزمالك

نجح إنبي في خطف صدارة الدوري المصري من الزمالك بعد الفوز بثلاثية مقابل لاشيء على حساب طلائع الجيش.

الجيش حل ضيفا على إنبي في الجولة الـ11 من الدوري المصري.

إنبي تقدم سريعا في الدقيقة الثانية عن طريق عمرو الحلواني بعد أسرع ضربة جزاء في الدوري المصري.

شاهد - أسرع ضربة جزاء في الدوري المصري

وعاد من جديد عمرو الحلواني في هز شباك الجيش، بعد ركلة حرة رائعة في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات اختتم لاما كوني هجمة رائعة لإنبي في شباك الجيش ملعنا عن الهدف الثالث للفريق البترولي.

صلاح عاشور انطلق من منتصف الملعب ليمر بمهارة كبيرة من ثنائي وسط الجيش، قبل أن يُخرج تمريرة ولا أروع جعلت كوني منفردا بالمرمى.

وعلى الرغم من تسديدة كوني الضعيفة، إلا أن حارس الجيش فشل في التعامل معها، لتهتز شباكه للمرة الثالثة.

شاهد - هدف رائع لإنبي في طلائع الجيش

وفشلت كل محاولات الجيش في تقليص النتيجة، في الوقت الذي اكتفى فيه إنبي بالثلاثية.

فوز إنبي رفع رصيده إلى النقطة 23 في صدارة الدوري المصري بفارق نقطتين عن الزمالك الذي يواجه الإسماعيلي يوم الخميس في إطار نفس الجولة.

بينما تجمد رصيد الجيش عند النقطة 16 في المركز السادس.

شاهد - ثلاثية إنبي في مرمى الجيش