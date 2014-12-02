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قرار بعودة عايدة سعودي مشرفه لراديو “هيتس” بعد تدخل الرئاسة

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قرار بعودة عايدة سعودي مشرفه لراديو “هيتس” بعد تدخل الرئاسة قرار بعودة عايدة سعودي مشرفه لراديو “هيتس” بعد تدخل الرئاسة

عايدة سعودي

استجابة لمداخلة الإعلامية عايدة سعودى مع برنامج الساده المحترمون الذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على قناة اون تى فى وعرضها لأزمة إيقافها بعد تعليقها على محاكمةى مبارك ، وجهت الرئاسة عصام الأمير رئيس قطاع الإذاعة والتليفزيون بعودة الإعلامية عايدة سعودي مشرفة على راديوهيتس.

والجدير بالذكر أن سعودي فوجئت باتصال من إدارة الإذاعة تطلب منها عدم الحضور إلى القناة لانتهاء مدة إعارتها من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما قال آخرون أن السبب هو إنتقادها لقرار القضاء بشان برائة الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

يذكر أن   شباب الإعلامين اليوم أثناء إجتماعهم مع الرئيس عبدالفتاح بمطالبته بعودتها مرة آخري إلى البرنامج، وعلى الفور أمر السيسي الأمير بعودة سعودي.

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أونا

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