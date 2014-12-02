احتفالية كبرى للقديسة كاترين الاثنين القادم

يشهد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة الاحتفالية الكبري التي تقيمها المحافظة يومي 8 و 9 ديسمبر المقبل بمناسبة ذكرى مولد القديسة سانت كاترين.

> وقال دكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء – في تصريح له اليوم الثلاثاء – إن الهدف من الاحتفالية التي تقام كل عام هو الترويج للسياحة بمنطقة سانت كاترين، وتسليط الضوء على الكنوز التي نملكها ولا يوجد لها مثيل في العالم، مثل جبل موسي والشجرة المباركة والموقع الذي تحدث فيه الله سبحانه وتعالى مع النبي موسي وكذلك دير سانت كاترين.

> وأضاف أن محافظة جنوب سيناء ممثلة في مجلس مدينتها والمستثمرين بالمدينة وعواقل ومشايخ القبائل تنتهز فرصة أعياد القديسة كاترين للترويج للسياحة.

> وأوضح دكتور عاطف عبد اللطيف أنه سيتخلل الاحتفالية عقد مؤتمر صحفي للحديث عن معوقات السياحة بمدينة سانت كاترين مثل توقف رحلات الطيران بمطار سانت كاترين وإغلاق طريق وادي فيران.

> ويشارك في الحفل نخبة من الفنانين والسياسيين بهدف تنشيط السياحة لمدينة لسانت كاترين، منهم سفراء إيطاليا وقبرص واليونان، والدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء ومن الفنانين هالة صدقي ومنال سلامة وإيمان أيوب وإيناس عز الدين والمخرج عادل أديب والأب بطرس دنيال.

> ر و ك/