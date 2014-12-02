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الجيش يفكك عبوة ناسفة بالشيخ زويد ويواصل مداهمة البؤر الإرهابية

  • مصر
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قال مصدر أمنى إن قوات الجيش تمكنت من إبطال مفعول عبوة ناسفة وضعت فى نفق أسفل الطريق المؤدى إلى قرية الجورة جنوب المدينة.

وفككت القوات العبوة الناسفة خلال فترة انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت عن شمال سيناء التى بدأت فى وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وتوجهت قوات الجيش مجددا نحو جنوب الشيخ زويد لشن حملات تمشيط ومداهمة طالت البؤر الإرهابية، وبحسب المعلومات الأولية فإن القوات دمرت العديد من بؤر ومخابئ الإرهابيين، كما تم ضبط دراجات نارية غير مرخصة، وألقى القبض على مشتبه بهم.

من جهة أخرى تلقت أجهزة الأمن بلاغا بالعثور على جثة مواطن يدعى «جمعة س. س» 34 عاما قرب قرية أبوطويلة مركز الشيخ زويد مصابا بعدة أعيرة نارية، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الشيخ زويد العام، وتم إبلاغ جهات التحقيق المعنية للتحقيق فى ملابسات مقتل المواطن.

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